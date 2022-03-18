В Одессе ПВО уничтожила вражеские дроны
Украинские защитники в Одессе уничтожили вражеские дроны
Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.
С помощью дронов россияне планировали осуществить разведку в Одессе.
"Одесса. Огнем ПВО уничтожены вражеские дроны. Разведка не удалась. Дроны - в ад. Следующими будут те, кто их запускал", - говорится в сообщении.
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