В Одессе ПВО уничтожила вражеские дроны

Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.



С помощью дронов россияне планировали осуществить разведку в Одессе.



"Одесса. Огнем ПВО уничтожены вражеские дроны. Разведка не удалась. Дроны - в ад. Следующими будут те, кто их запускал", - говорится в сообщении.





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