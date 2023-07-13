В Одессе пройдет первый всеукраинский форум для волонтерского сообщества Social Camp Odesa
Форум, который впервые состоится 22 июля 2023 года, будет ежегодным. В программе – дискуссионные панели на тему волонтерства с привлечением более 20 спикеров
Инициатором Social Camp 2023 стал украинский предприниматель и импакт-инвестор Егор Гребенников. По его убеждению, волонтеры являются агентами изменений и именно они определяют темпы поступления помощи в самые отдаленные уголки страны и влияют на коренные изменения украинского общества.
"Именно волонтерам сегодня нужна перезагрузка, вдохновение и поддержка. Вместе мы посмотрим на текущие события глобально и найдем ответы на существующие противоречия, чтобы иметь широкое мировоззрение и ментальное здоровье, чтобы двигаться вперед", – подчеркивает Егор Гребенников.
Среди спикеров более 20 руководителей общественных организаций, научных работников, предпринимателей, журналистов, волонтеров, общественных деятелей. В их числе руководитель проекта "Голос гражданского общества" Андрей Длигач, основатель и CEO корпорации "Биосфера" Андрей Здесенко, журналист и военнослужащий ВСУ Павел Казарин, доктор исторических наук Даниил Яневский, основатель Киево-Могилянской бизнес-школы Павел Шеремета и другие.
По словам СЕО Superhumans Center Ольги Рудневой, которая также является спикером форума, на сегодняшний день ключевая задача для украинцев – сделать волонтерское движение системным, поскольку окончание войны не уменьшит объем потребностей общества.
Ключевые темы форума:
- Новая эра волонтерства в Украине
- Доверие в коммуникациях Лидеров
- Ответственность военного времени: должен ли бизнес спасать и возрождать страну
- Будущее волонтерство и переосмысление общественного договора
- Партнеры, а не враги: какие шаги должно сделать государство, чтобы поддержать или сотрудничать с волонтерским движением
- На грани: как в бесконечной помощи другим не потерять себя
- Деньги и доверие: как закрывать наибольшее собрание
- Феномен национального волонтерского движения
Еспресо выступает информационным партнером форума Social Camp Odesa.
Вход бесплатный при предварительной регистрации по ссылке: https://www.socialcampodesa.com
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