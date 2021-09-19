В Одессе прошел зрелищный чемпионат по казацкому поединку

Чемпионат стал отборочным для определения сборной, которая отправится в столицу на чемпионат Украины, который пройдет 8-10 октября, после чего национальная сборная отправится на "Европу" и "мир", информирует Еспресо.TV .

Казацкий поединок - очень разноплановый вид спорта, здесь есть как показательные соревнования, похожие на танец, например "Однотан" и "ва с мечами", демонстрации контакта между бойцами ( "забава-1"), так и легкий контакт ( "брань-1 "и" брань-2 "), а также полный контакт, очень похож на формат К1, так называемые бои без правил (" Поединок-2 "и" Поединок-3 ").

В соревнованиях могут принимать участие девушки. Более 200 участников было около 30 представительниц женского пола, рассказывает одесская интернетгазета Думська.net .

Молодежь с восторгом занимается украинским национальным видом спорта, ведь кроме борьбы, тренеры рассказывают факты об истории Украины и борьбу с оккупантами за независимость.

Самые интересные поединки состоялись в специальной клетке, так называемом октагоне. В полном контакте бойцы не жалели друг друга, нанося тяжелые удары, некоторые завершились нокаутами.



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