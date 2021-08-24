В Одессе состоялся Марш защитников и патриотов Украины
В Одессе прошел Марш патриотов Украины
Об этом передает УНИАН .
Хода стартовала в центре города.
Участники акции - военнослужащие, представители организаций и другие. В начале колонны идут родные и близкие воинов, погибших на войне с РФ. Они несут портреты погибших.
Люди несут растяжки: "Нас объединила Украина", "С Днем Независимости, Украина!", "Украина или смерть!". Также несколько десятков человек передвигаются с многометровым сине-желтым полотнищем.
Периодически толпа скандировала: "Слава Украине!", "Героям слава!", "Одна-единая Украина!", "Смерть врагам!", "Украина - понад усе!" и прочее.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.84
-
EUR
Покупка 30.94Продажа 31.42
- Актуальное
- Важное