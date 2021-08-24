В Одессе состоялся Марш защитников и патриотов Украины

Об этом передает УНИАН .

Хода стартовала в центре города.



Участники акции - военнослужащие, представители организаций и другие. В начале колонны идут родные и близкие воинов, погибших на войне с РФ. Они несут портреты погибших.

Люди несут растяжки: "Нас объединила Украина", "С Днем Независимости, Украина!", "Украина или смерть!". Также несколько десятков человек передвигаются с многометровым сине-желтым полотнищем.



Периодически толпа скандировала: "Слава Украине!", "Героям слава!", "Одна-единая Украина!", "Смерть врагам!", "Украина - понад усе!" и прочее.

