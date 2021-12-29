В Одессе произошла стрельба в бильярдном клубе: погиб мужчина, еще один ранен
Во вторник, 28 декабря, в Одессе произошла стрельба в бильярдном клубе на ул. Посмитного
Об этом сообщает сайт Нацполиции в Одесской области.
В результате стрельбы двое мужчин получили огнестрельные ранения. Один из раненых скончался, другой госпитализирован.
"Правоохранители установили предполагаемого злоумышленника и изъяли у него оружие, с мужчиной проводятся безотлагательные мероприятия", - отметили в Нацполиции.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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