В Одессе произошла стрельба в бильярдном клубе: погиб мужчина, еще один ранен

Об этом сообщает сайт Нацполиции в Одесской области.



В результате стрельбы двое мужчин получили огнестрельные ранения. Один из раненых скончался, другой госпитализирован.



"Правоохранители установили предполагаемого злоумышленника и изъяли у него оружие, с мужчиной проводятся безотлагательные мероприятия", - отметили в Нацполиции.







Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.



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