Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Отмечается, что сообщение о происшествии на улице Базарной поступило на спецлинию "102" около одиннадцати часов дня от очевидца.

Правоохранители установили, что неизвестные открыли огонь по автомобилю марки "БМВ", предположительно использовав травматическое оружие. Затем на двух автомобилях преступники пытались догонять BMW.

По данным МВД, в результате происшествия несколько припаркованных автомобилей получили механические повреждения. Сейчас на месте происшествия работают полицейские. В действие ввели операцию "Сирена".

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о хулиганстве. Обстоятельства и участников происшествия полиция все еще устанавливает.