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Обновлено

В Одессе произошла стрельба, два человека погибли, один ранен

1 июня, 2023 четверг
17:13
Криминал

В четверг, 1 июня, в Одессе произошла стрельба между водителями двух автомобилей - два человека погибли, один из водителей ранен

Об этом пишет полиция Одесской области.

Сообщение о стрельбе в Киевском районе Одессы поступило в полицию примерно в 15:00. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между родственниками, находившимися в обоих автомобилях - BMW и Range Rover.

В результате перестрелки погибла женщина, в карете скорой помощи скончался 30-летний водитель автомобиля BMW.

Издание " Думская " сообщает, что перестрелка началась еще в районе сквера Луч, а закончилась недалеко от Киевского базара. Там люди слышали три выстрела.

По данным очевидцев, огонь открыл водитель Range Rover - он ранил людей, сидевших на передних сиденьях в BMW.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.2 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).

Фото: Полиция Одесской области

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Общество
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