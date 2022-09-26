В Одессе прогремели взрывы. Сообщают о работе ПВО
Вечером 26 сентября враг атаковал Одессу с дронов. В городе работает противовоздушная оборона
О работе ПВО в 21:58 сообщили в телеграм-канале Одесского городского совета "Одесса.Официально".
Между тем, в местных телеграм-каналах пользователи сообщают о массовой атаке беспилотниками и о сбитых дронах оккупантов. Цифры отличаются, а официальной информации пока нет.
Воздушная тревога в Одессе была объявлена в 21:26.
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