В Одессе прогремели взрывы: враг атаковал "шахедами", работает ПВО

О взрывах сообщило "Общественное", а также местные жители в телеграм-каналах.

По сообщениям, впервые взрывы прогремели в Одессе около 23.45. Повторные громкие звуки ближе к 23:55.

В 00:04 уже 10 июня спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров распространил официальное сообщение.

"В небе над Одесщиной и Николаевщиной идет боевая работа. Враг атакует ударными дронами типа "Shahed-136/131". В результате воздушного боя возможно падение обломков, возгорание зданий и других объектов. Будьте в укрытиях, не снимайте и не выкладывайте работу ПВО ", - подчеркнул он.

Ранее спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в своем телеграм-канале намекнул на работу ПВО.

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 23:12.