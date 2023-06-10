В Одессе прогремели взрывы: враг атаковал "шахедами", работает ПВО
Поздним вечером пятницы, 9 июня, российские террористы обстреляли Одессу. Впоследствии появилось сообщение о боях в небе над Одесской и Николаевской областями
О взрывах сообщило "Общественное", а также местные жители в телеграм-каналах.
По сообщениям, впервые взрывы прогремели в Одессе около 23.45. Повторные громкие звуки ближе к 23:55.
В 00:04 уже 10 июня спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров распространил официальное сообщение.
"В небе над Одесщиной и Николаевщиной идет боевая работа. Враг атакует ударными дронами типа "Shahed-136/131". В результате воздушного боя возможно падение обломков, возгорание зданий и других объектов. Будьте в укрытиях, не снимайте и не выкладывайте работу ПВО ", - подчеркнул он.
Ранее спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в своем телеграм-канале намекнул на работу ПВО.
Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 23:12.
- Ночью 9 июня россияне нанесли удар по Украине иранскими "шахедами" и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555.
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