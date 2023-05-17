В Одессе прогремели взрывы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Воздушная тревога в Одессе была объявлена в 21:53. Сирена об отбое раздалась в 22:33.

Информация о взрывах появилась около 21:56.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупреждал о ракетной опасности.

В 21:58 "Суспильне" сообщило о повторных взрывах в Одессе.

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