В Одессе прогремели взрывы
В ночь с 18 на 19 апреля жители Одессы слышали взрывы
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
По словам жителей Одессы, взрывы были слышны в районе 1:50 и 2:10. Воздушная тревога в регионе была объявлена в 01:47.
Комментариев от официальных властей по состоянию на 2:20 – нет.
Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук распространил небольшое стихотворение, которое может намекать на работу ПВО.
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- 18 апреля в районе Запорожья силы ПВО обезвредили 6 беспилотников, еще один сбит в окрестностях Днепра.
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