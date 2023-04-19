В Одессе прогремели взрывы

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

По словам жителей Одессы, взрывы были слышны в районе 1:50 и 2:10. Воздушная тревога в регионе была объявлена в 01:47.

Комментариев от официальных властей по состоянию на 2:20 – нет.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук распространил небольшое стихотворение, которое может намекать на работу ПВО.

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