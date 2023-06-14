В Одессе прогремели мощные взрывы. В ОВА подтвердили ракетную атаку

О мощных взрывах сообщило "Суспильне".

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 2:27. Сообщения о взрывах появилось около 2:30. Сирену об отбое дали в 2:56.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук подтвердил информацию о ракетной атаке

"Просьба без разных версий. Фильтруйте, пожалуйста, сообщения. Ракетная атака была, угроза была. Все остальное – официальные источники информации", – сказал Братчук.

Братчук также намекнул на работу ПВО.