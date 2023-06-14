В Одессе прогремели мощные взрывы. В ОВА подтвердили ракетную атаку
В ночь с 13 на 14 июня жители Одессы и области слышали мощные взрывы
О мощных взрывах сообщило "Суспильне".
Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 2:27. Сообщения о взрывах появилось около 2:30. Сирену об отбое дали в 2:56.
Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук подтвердил информацию о ракетной атаке
"Просьба без разных версий. Фильтруйте, пожалуйста, сообщения. Ракетная атака была, угроза была. Все остальное – официальные источники информации", – сказал Братчук.
Братчук также намекнул на работу ПВО.
- В ночь с 13 на 14 июня сообщалось, что российские террористы увеличили корабельную группировку в Черном море.
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