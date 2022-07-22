В Одессе прогремел взрыв

Информацию о взрыве сообщили жители Одессы.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук заверил, что ситуация в городе контролируемая и украинскими силами был уничтожен вражеский беспилотник.

"Враг пытается проводить воздушную разведку, продолжает угрожать ракетными ударами. Помните о минах в море и пожарной опасности", - написал Братчук.

Воздушная тревога в Одесской области в последний раз звучала 19 июня.

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