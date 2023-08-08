В Одессе продолжили работу кафе и ресторанов
В Одессе и области будет продлено время работы кафе и ресторанов до 23:00. Однако ограничения сохраняют для громкой музыки, дискотек и прожекторов
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"Пошли навстречу бизнесу, внесли изменения в совместный приказ. Теперь заведения общепита могут, по желанию, работать до 23:00", - говорится в сообщении.
В ОВА добавили, что ограничения остаются для развлекательных мероприятий, и напомнили о том, что громкая музыка, прожекторы и дискотеки должны заканчиваться до 22:00.
Кипер отметил, что в свою очередь бизнес пообещал соблюдать правила безопасности и ответственно заботиться о персонале, который должен своевременно добираться домой.
- 18 июня в Одессе запретили работу клубов и других развлекательных заведений на территории города в период с 22:00 до 09:00.
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