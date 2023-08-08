Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Пошли навстречу бизнесу, внесли изменения в совместный приказ. Теперь заведения общепита могут, по желанию, работать до 23:00", - говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что ограничения остаются для развлекательных мероприятий, и напомнили о том, что громкая музыка, прожекторы и дискотеки должны заканчиваться до 22:00.

Кипер отметил, что в свою очередь бизнес пообещал соблюдать правила безопасности и ответственно заботиться о персонале, который должен своевременно добираться домой.