В Одессе прибившиеся к берегу мины из Херсона будут взрывать на месте, - Труханов
Речные мины из затопленной россиянами части Херсона, которые прибивает течением к пляжам города Одессы, будут сразу уничтожаться. Транспортировать их на полигон невозможно
Об этом предупредил одесский городской голова Геннадий Труханов.
"Вдоль побережья фиксируются предметы, вынесенные течением в море с затопленных территорий Херсонской области. По прогнозам специалистов, в ближайшие дни их количество будет увеличиваться. Наиболее опасны речные мины. Они небольшие по размеру и могут быть незаметными в море. Их разминирование невозможно, поэтому будет совершаться подрыв на месте", - сказал Труханов.
"Из-за этого усилена охрана правопорядка вдоль одесского побережья", - добавил он.
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"Напоминаю: в Одессе продолжает действовать запрет на посещение пляжей и купание в море", - подчеркнул Геннадий Труханов.
Мусор, который также сейчас по морю относится в Одессу, по словам мэра, будут транспортировать портовыми буксирами на специальные площадки.
"И я прошу всех воздержаться в эти дни от посещения побережья", - подытожил Труханов.
О том, что морская вода в Одесской области сейчас "несет мины и боеприпасы", напоминает также Госпогранслужба.
"Просим граждан не пренебрегать собственной безопасностью и, при обнаружении опасных предметов, обращаться в компетентные службы", - говорится в сообщении.
- Напомним, по состоянию на утро 10 июня 203 года из взорванного россиянами Каховского водохранилища утекло 62% его объема.
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