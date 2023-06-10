Об этом предупредил одесский городской голова Геннадий Труханов.

"Вдоль побережья фиксируются предметы, вынесенные течением в море с затопленных территорий Херсонской области. По прогнозам специалистов, в ближайшие дни их количество будет увеличиваться. Наиболее опасны речные мины. Они небольшие по размеру и могут быть незаметными в море. Их разминирование невозможно, поэтому будет совершаться подрыв на месте", - сказал Труханов.

"Из-за этого усилена охрана правопорядка вдоль одесского побережья", - добавил он.

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"Напоминаю: в Одессе продолжает действовать запрет на посещение пляжей и купание в море", - подчеркнул Геннадий Труханов.

Мусор, который также сейчас по морю относится в Одессу, по словам мэра, будут транспортировать портовыми буксирами на специальные площадки.

"И я прошу всех воздержаться в эти дни от посещения побережья", - подытожил Труханов.

О том, что морская вода в Одесской области сейчас "несет мины и боеприпасы", напоминает также Госпогранслужба.

"Просим граждан не пренебрегать собственной безопасностью и, при обнаружении опасных предметов, обращаться в компетентные службы", - говорится в сообщении.