В Одессе полиция со стрельбой задержала 4 воров на Daewoo

Улицей Королева группа воров пыталась скрыться от полиции, а правоохранители открыли огонь, рассказывает Еспресо.TV .



"Сегодня, 13 ноября, около 21:00 на улице Академика Королева, 52/1 сотрудники уголовного розыска задерживали злоумышленников, совершивших кражу. Те попытались скрыться на автомобиле Daewoo Nubira", - сообщает местное агентство Украинская служба информации со ссылкой на собственный источник в полиции.











Полицейские открыли огонь. Один из подозреваемых, 43-летний мужчина, был ранен. Ему оказали помощь.



Все подозреваемые задержаны.





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