В Одессе полиция со стрельбой задержала 4 воров на Daewoo
Вечером в субботу, 13 ноября 2021 года, на одесском жилом массиве Таирово развернулась сцена из боевика
Улицей Королева группа воров пыталась скрыться от полиции, а правоохранители открыли огонь, рассказывает Еспресо.TV .
"Сегодня, 13 ноября, около 21:00 на улице Академика Королева, 52/1 сотрудники уголовного розыска задерживали злоумышленников, совершивших кражу. Те попытались скрыться на автомобиле Daewoo Nubira", - сообщает местное агентство Украинская служба информации со ссылкой на собственный источник в полиции.
Полицейские открыли огонь. Один из подозреваемых, 43-летний мужчина, был ранен. Ему оказали помощь.
Все подозреваемые задержаны.
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