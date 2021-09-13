В Одессе полицейские задержали двух мужчин, пытавшихся ограбить прохожую
В центре Одессы двое мужчин на глазах у прохожих совершили попытку ограбления женщины
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области.
По данным ведомства, на прошлой неделе злоумышленники на глазах у прохожих вытащили из рюкзака одесситки мобильный телефон и сбежали.
"Одного из них - 31-летнего уроженца Закавказья - задержали сразу и изъяли чужой гаджет. Тогда мужчина предложил правоохранителям $100 в обмен на то, чтобы его отпустили. Другого правонарушителя, 33-летнего одессита, полицейские задержали в центре города в тот же день" , - говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейский от взятки отказался.
Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 186 (покушение на грабеж по предварительному сговору лиц) Уголовного кодекса Украины.
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