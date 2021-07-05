В Одессе погиб ветеран ГПСУ генерал Курников, который в 2014 году в Крыму поддержал верных присяге пограничников и сохранил ценные данные

Об этом сообщил "Пограничник Украины" в Facebook.

Стало известно, что в Одессе он погиб при трагических обстоятельствах.



"В 2014 году в Крыму сплотил вокруг себя верных присяге пограничников. Он одним из первых в комментарии иностранным журналистам начал называть события 2014 года в Крыму - российской оккупацией", - говорится в сообщении.

По данным газеты, в Симферополе он собирал вокруг себя семьи военнослужащих, помогал выбраться на материк. Также Курников сохранил и передал ценную служебную информацию на материковую Украину.



Ему было 55 лет.



Прощание состоится 6 июля в 11.00 на территории управления Одесского пограничного отряда. Похоронят Курникова 7 июля на Херсонщине.