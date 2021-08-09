В Одессе под ОГА протест: требуют остановить демонтаж типографии Фесенко

Об этом сообщает Укринформ.



Отмечается, что в акции протеста приняли участие преимущественно жители соседних с исторической постройкой домов. По словам протестующих, застройщик действует вопреки предписанию МКИП о незаконности сноса здания.



Пикетчики держали плакаты "Он (Фесенко) издавал книги, а вы поддерживаете беззаконие", "Наши требования: сохранить культурное наследие", "Прославим вандалов на всю Украину", "В ваших карманах только пространство для взяток" и др.



В течение апреля-июля общественные деятели и представители ОО "Автомайдана" провели ряд акций протеста против сноса зданий типографии Ефима Фесенко и театра "Ришелье2 на улице Ришельевской, 47 и 49. В августе компания-застройщик "Одесса-Сити" завела на огражденную территорию бывшей типографии Фесенко автокран, другую технику и осуществляет демонтаж кровли здания.

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