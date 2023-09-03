В Одессе переименовали улицу в честь Героя Украины Владислава Бувалкина, погибшего в Бучанском районе под танковым обстрелом
В городе Одесса утвердили переименование улицы Бочарова в честь Героя Украины, кавалера ордена "За мужество" I, II и III степеней Владислава Бувалкина
Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.
Решение о переименовании улицы, названной именем советского генерала Леонида Бочарова, в честь Героя Украины Владислава Бувалкина, погибшего в Бучанском районе под танковым обстрелом, приняла историко-топонимическая комиссия Одесского горсовета.
В первые дни аннексии Крыма Владислав хотел мобилизоваться в армию, однако военкоматы ему отказывали, ведь у него не было опыта армейской службы. Он понимал, что государству нужны сильные и мотивированные мужчины, готовые сознательно встать на его защиту.
Но Бувалкин настаивал и убеждал, что он мотивирован, физически вынослив и умеет хорошо и точно стрелять, ведь занимался, в частности, парашютным спортом и спортивной стрельбой.
В марте 2014 года Владислав был мобилизован в Одесский отряд Морской охраны.
С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину он участвовал в обороне Киевской области в составе диверсионно-разведывательной группы, тогда он уничтожил вражескую БМП.
20 марта 2022 года он поразил личный состав врага и вероятное месторасположение вражеского штаба вблизи Макарова Бучанского района Киевской области.
Когда его группа возвращалась с задачи, они попали под танковые обстрелы, где Владислав Бувалкин погиб.
Фото: Силы обороны юга Украины
Фото: Силы обороны юга Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля подписал указы о присвоении звания Героя Украины 49 военнослужащим.
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