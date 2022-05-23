В Одессе открылся крымскотатарский волонтерский Гончаренко-центр

Центр будет работать в формате волонтерского хаба. Его команда будет собирать гуманитарку, плести маскировочные сетки для военных, оказывать бесплатное обучение и психологическую поддержку крымским татарам и одесситам, а также знакомить гостей с крымскотатарской культурой и традициями.

21 мая стартовала работа крымскотатарского Гончаренко-центра в Одессе. На открытии гостей угощали настоящим крымским пловом, а все желающие могли научиться расписывать глиняную посуду в крымскотатарском стиле. По словам представителя Крымскотатарского культурного центра Февзи Мамутова, планируется, что здесь будут реализовываться не только волонтерско-образовательные проекты, но и создадут настоящий культурный хаб, способствующий сохранению, продвижению и развитию крымскотатарской культуры и традиций. Также в центре будут проводиться бесплатные обучающие программы по разным направлениям. «Сильные проекты рано или поздно совмещаются. Крымскотатарский культурный центр и Гончаренко центр будут прилагать все силы ради нашей победы!», – подчеркнул он.

Одесса в 2014 году стала вторым домом для многих крымских татар, вынужденных бежать из Крыма из-за российской аннексии полуострова. «Крымскотатарский Гончаренко центр в Одессе – символ верной дружбы и взаимоподдержки наших народов. Мы едины в борьбе с русскими захватчиками. Мы единственные в своем желании отстоять нашу Украину! И я рад, что сегодня мы открываем этот центр, благодаря которому одесситы смогут лучше познакомиться с крымскотатарской культурой, увидеть самобытность крымскотатарского народа и многому научиться», – отметил основатель сети «Гончаренко центр», народный депутат Алексей Гончаренко.

Для справки: Гончаренко-центры являются всеукраинской сетью открытых культурно-образовательных центров, занимающихся обеспечением военных и вынужденных переселенцев, помощью жителям горячих точек. Сеть основана в феврале 2021 года народным депутатом Алексеем Гончаренко с целью предоставления бесплатного образования разным слоям населения: проведение курсов английского языка для детей и взрослых, подготовки подростков к ВНО, формирование навыков финансовой грамотности, обучение пожилых людей современным технологиям.