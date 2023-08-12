В Одессе открыли первые шесть пляжей для купания

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

"Подписали совместный с Командующим оперативной стратегической группировкой войск "Одесса" Эдуардом Москалевым приказ о доступе людей к морю", - написал Кипер.

По его словам, для оздоровления и отдыха уже открыты пляжи "Калетон", "Икра", "Чайка", инклюзивный пляж и два муниципальных пляжа (район 14 Фонтана и 10 Фонтана). В частности, Кипер добавил, что по мере прохождения проверок список со временем будет дополняться.

Людям разрешено находиться на пляжах с 08:00 до 20:00.