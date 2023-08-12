В Одессе открыли первые шесть пляжей для купания
Первые шесть пляжей официально открыли для купания и оздоровления в Одессе
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
"Подписали совместный с Командующим оперативной стратегической группировкой войск "Одесса" Эдуардом Москалевым приказ о доступе людей к морю", - написал Кипер.
По его словам, для оздоровления и отдыха уже открыты пляжи "Калетон", "Икра", "Чайка", инклюзивный пляж и два муниципальных пляжа (район 14 Фонтана и 10 Фонтана). В частности, Кипер добавил, что по мере прохождения проверок список со временем будет дополняться.
Людям разрешено находиться на пляжах с 08:00 до 20:00.
- Министерство здравоохранения предупредило, что на дне Каховской ГЭС могло быть много опасных для здоровья веществ и предоставило список рекомендаций , как уберечь себя.
- Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил в комментарии Эспрессо, что по состоянию на 13 июня на подтопленных в результате подрыва Каховской ГЭС территориях не обнаружили ни одного холерного вибриона, патогенного для человека. Также нет подтвержденных случаев холеры ни в одной из областей Украины. А уже 14 июня в Украинском национальном центре экологии моря спрогнозировали , что в результате подрыва Каховской ГЭС – Одесщина может забыть о курортном сезоне в год.
- По состоянию на 5 июля ежедневный мониторинг поверхностных водоемов на юге Украины, проводимый после подрыва Каховской ГЭС, показал , что почти 35% проб воды не соответствуют гигиеническим нормам.
- 7 августа в Одесской ОВА заявили , что готовы предоставить людям доступ к пляжам, поскольку качество воды в Черном море стабилизировалось.
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