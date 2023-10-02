В Одессе открыли мемориал в память павших военных моряков

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

Подножие сделано в виде сине-белого гюйса с якорем и трезубцем - гербом ВМС. А на постаменте расположены эмблемы всех родов сил ВМС.

"Композиция имеет целью символизировать единство моряков в борьбе с врагами и запечатлеть память о павших украинских военнослужащих Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.