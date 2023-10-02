В Одессе открыли мемориал в память павших военных моряков
В воскресенье, 1 октября, в Одессе в дендропарке Победы открылся мемориал в память павших бойцов Военно-Морских сил ВСУ
Об этом сообщают ВМС ВСУ.
Подножие сделано в виде сине-белого гюйса с якорем и трезубцем - гербом ВМС. А на постаменте расположены эмблемы всех родов сил ВМС.
"Композиция имеет целью символизировать единство моряков в борьбе с врагами и запечатлеть память о павших украинских военнослужащих Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
- В день защитников и защитниц Украины 1 октября президент Украины Владимир Зеленский поздравил с праздником, поблагодарил всех, кто приближает нашу победу, и призвал почтить память павших героев.
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