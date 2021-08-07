В Одессе остановили вооруженного "Глоком" мопедиста, - СМИ

При этом у 34-летнего водителя в багажном отсеке нашли пистолет с вытянутой обоймой. Шары лежали отдельно, передает Еспресо.TV .



"Разрешения на ношение оружия у мужчины не было", - отмечает по этому поводу одесская агентство Украинская Служба Информации .



По ее данным, на место вызвали следственно-оперативную группу отдела полиции для выяснения всех обстоятельств.



Дополнительных подробностей от Нацполиции пока нет.



Как видно на фотографиях, это пистолет марки Glock.





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