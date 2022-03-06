В Одессе оперный певец исполнил защитникам гимн Украины. Видео
Солист одесской оперы Анатолий Оскома спел гимн Украины для защитников Одессы
Об этом сообщили в 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода, сообщает Еспресо.TV.
"Самая популярная песня сейчас - Гимн Украины звучит в центре Одессы вживую. Исполняет оперный певец одесской оперы Анатолий Оскома. Подпевают воины 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода". ….згинуть наші вороженьки, як роса на сонці… Слава Україні! Разом до перемоги!", написали в 28-й отдельной мехбригаде.
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