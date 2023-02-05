В Одессе около 40% потребителей остаются без света

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в telegram .

"В городе все еще до 40% потребителей (280 тыс.) остаются без электроснабжения, действуют экстренные отключения. Но за вечер и ночь удалось возобновить электроснабжение более чем 200 тысячам абонентов и критической инфраструктуре", - отметил глава правительства.

Также говорится, что Одесса уже получила 25 мощных генераторов для электропитания критической инфраструктуры, еще 50 в пути.

Кроме этого, руководитель Кабмина добавил, что в настоящее время в Одесском районе развернуто 337 Пунктов несокрушимости, 295 из них — в городе Одесса.