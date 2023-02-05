В Одессе около 40% потребителей остаются без света
280 тысяч потребителей в Одессе остаются без электроснабжения, 90% котельных централизованного снабжения уже запущены
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в telegram .
"В городе все еще до 40% потребителей (280 тыс.) остаются без электроснабжения, действуют экстренные отключения. Но за вечер и ночь удалось возобновить электроснабжение более чем 200 тысячам абонентов и критической инфраструктуре", - отметил глава правительства.
Также говорится, что Одесса уже получила 25 мощных генераторов для электропитания критической инфраструктуры, еще 50 в пути.
Кроме этого, руководитель Кабмина добавил, что в настоящее время в Одесском районе развернуто 337 Пунктов несокрушимости, 295 из них — в городе Одесса.
- 3 февраля сообщалось, что в Одессе из-за аварии обесточены 4 района: Суворовский, Малиновский и Приморский районы Одессы и часть Одесского района.
- В связи со сложной ситуацией в Одесской области в результате аварии на одной из высоковольтных подстанций премьер-министр Денис Шмыгаль поручил в течение суток завезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии у Министерства энергетики.
- Вечером 4 февраля сообщалось, что в Одесской области из-за масштабной аварии на подстанции без света остались почти 500 тыс. абонентов .
- 4 февраля вечером стало известно, что после масштабной аварии на подстанции в Одессе были подключены к электроснабжению объекты, подающие городу воду и тепло.
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