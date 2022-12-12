В Одессе ограничат информацию о восстановлении инфраструктуры, чтобы враг не использовал ее для обстрелов, - ОВА
Глава ОВА Максим Марченко предупредил об ограничении информации о восстановлении критической инфраструктуры Одессы, чтобы оккупанты не использовали ее для новых атак
Об этом он сказал в видеообращении .
Марченко отметил, что информация будет обнародована ограниченно, чтобы минимизировать возможности врага для использования этих данных в собственных интересах.
"Враг использует любую информацию о ходе ремонтных работ, чтобы наносить повторные удары и планировать новые. Поэтому из-за чувствительности такой информации, обнародовать ее мы будем ограничено. Прошу относиться с пониманием и доверять нам. Когда ситуация с электроснабжением улучшится, каждый и так это почувствует ", – сказал он.
- По состоянию на 11 декабря, в Одессе не работала треть котельных и 300 тыс. человек в городе и области были без света.
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