В Одессе объявлена воздушная тревога, работает ПВО

Об этом сообщает Суспильное.

Как сообщает Суспильное, в Одессе во время воздушной тревоги раздался взрыв.

"В Одессе раздался взрыв, сообщают наши корреспонденты. В области объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении.