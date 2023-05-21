В Одессе объявлена воздушная тревога, работает ПВО
В Одессе во время воздушной тревоги в воскресенье, 21 мая, вечером раздался взрыв. Предварительно работает ПВО
Об этом сообщает Суспильное.
Как сообщает Суспильное, в Одессе во время воздушной тревоги раздался взрыв.
"В Одессе раздался взрыв, сообщают наши корреспонденты. В области объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении.
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