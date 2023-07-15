Об этом сообщили в telegram-канале "Одесса". Официально.

Отмечается, что в каждую группу вошел представитель ГСЧС. Стало известно, что уже обследовано более 1300 объектов двойного назначения (подвалы, паркинги, подземные этажи торговых центров). Из них могут быть использованы в качестве укрытия почти 340 объектов.

"Прежде всего, мы разъясняем владельцам - об ответственности, которую они несут в случае недопуска населения. Не только жильцов дома, но и всех, кто нуждается в защите своего здоровья и жизни", - сказал Труханов.

Кроме того, отмечается, что мэр Одессы пообщался с владельцем бизнес-центра на Глушко, 29, а также жильцами стоящего напротив жилого дома по адресу Глушко, 32. Помещения этих объектов пригодны для укрытия людей во время тревог.

"Обращаюсь ко всем владельцам жилых домов и частных помещений. В ближайшее время мы обследуем все такие объекты на их пригодность по укрытию населения. Просим отнестись с пониманием и выполнить требование СНБО по созданию количества укрытий по числу жителей города. Работаем дальше", - сказал он. мэр Одессы.