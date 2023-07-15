В Одессе обследовали 1300 объектов двойного назначения, 340 из них можно использовать в качестве укрытия
В Одессе, на базе районных администраций и КП "ЖКС", сформировали 20 групп для обследования объектов, которые могут быть использованы для укрытия населения во время тревог
Об этом сообщили в telegram-канале "Одесса". Официально.
Отмечается, что в каждую группу вошел представитель ГСЧС. Стало известно, что уже обследовано более 1300 объектов двойного назначения (подвалы, паркинги, подземные этажи торговых центров). Из них могут быть использованы в качестве укрытия почти 340 объектов.
"Прежде всего, мы разъясняем владельцам - об ответственности, которую они несут в случае недопуска населения. Не только жильцов дома, но и всех, кто нуждается в защите своего здоровья и жизни", - сказал Труханов.
Кроме того, отмечается, что мэр Одессы пообщался с владельцем бизнес-центра на Глушко, 29, а также жильцами стоящего напротив жилого дома по адресу Глушко, 32. Помещения этих объектов пригодны для укрытия людей во время тревог.
"Обращаюсь ко всем владельцам жилых домов и частных помещений. В ближайшее время мы обследуем все такие объекты на их пригодность по укрытию населения. Просим отнестись с пониманием и выполнить требование СНБО по созданию количества укрытий по числу жителей города. Работаем дальше", - сказал он. мэр Одессы.
- Ранее сообщалось, что в ночь на четверг, 6 июля, во время вражеской атаки на Львов в городе было закрыто по меньшей мере 10 укрытий.
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