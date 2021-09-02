В Одессе облили зеленкой мемориальную доску погибшему общественному активисту
В Одессе сегодня, 2 сентября, неизвестные облили зеленкой мемориальную доску погибшему общественному активисту - десятнику "Правого сектора" Игорю Иванову, установленную на фасаде дома на углу Преображенской и Дерибасовской
Об этом сообщил активист Демьян Ганул на своей странице в Фейсбуке ,
"Неизвестные сепаратисты облили зеленкой памятную доску десятнику одесского "Правого сектора" Игорю Иванову. Благодаря ему мы с вами живем в мирной Одессе. Игорь даже после смерти не дает покоя местным коллаборационистам ...", - отметил Ганул.
Он обратился с призывом к правоохранителям "отреагировать немедленно" на акт вандализма и к департаменту муниципальной безопасности Одесского горсовета - предоставить видео с места происшествия.
Уже через час мемориальная доска было отчищена.
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