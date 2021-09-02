В Одессе облили зеленкой мемориальную доску погибшему общественному активисту

Об этом сообщил активист Демьян Ганул на своей странице в Фейсбуке ,

"Неизвестные сепаратисты облили зеленкой памятную доску десятнику одесского "Правого сектора" Игорю Иванову. Благодаря ему мы с вами живем в мирной Одессе. Игорь даже после смерти не дает покоя местным коллаборационистам ...", - отметил Ганул.

Он обратился с призывом к правоохранителям "отреагировать немедленно" на акт вандализма и к департаменту муниципальной безопасности Одесского горсовета - предоставить видео с места происшествия.

Уже через час мемориальная доска было отчищена.