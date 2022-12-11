В Одессе не работает треть котельных и 300 тыс. человек в городе и области без света

Об этом заявил одесский городской глава Геннадий Труханов.

По его словам, ситуация в городе постоянно непростая, но контролируемая. В настоящее время основная задача - обеспечить функционирование критической инфраструктуры, в частности водо- и теплоснабжения, работу насосных станций и котельных.

"Что касается водоснабжения: сейчас мы снова запускаем насосные станции. Нужно время. Там, где воды нет со вчерашнего дня, подвозим ее машинами. Как, например, по ул. Грушевского, 52

После скачков напряжения были перезапущены котельные. Пока не работают 43 котельные - из 140 имеющихся. Но повторяю - ситуация постоянно меняется", - сказал Труханов.

Энергетики работают над возобновлением электроснабжения жителям Одессы и Одесской области.

Как сообщил глава Одесской ОВ Максим Марченко, накануне, 10 декабря без света оставались 1,5 млн жителей. По состоянию на 11 декабря количество уменьшилось до 300 тысяч человек.

Также в городе работают более 250 локаций Пунктов несокрушимости. За предыдущий день их посетило более 15 тысяч одесситов, добавил городской голова.

Войска РФ в ночь на 10 декабря атаковали Одесскую область дронами-камикадзе "Шахед".

По состоянию на вечер 10 декабря более 1,5 млн человек в Одесской области остаются без электроэнергии

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