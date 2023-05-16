В Одессе нашли повешенного военного
Ночью 16 мая в одной из гостиниц Одессы нашли повешенным военного
Об этом заявил заместитель начальника отдела коммуникации полиции в Одесской области Александр Лебецкий в комментарии УП.
Открыто производство по статье 115 Уголовного кодекса (преднамеренное убийство) с отметкой "самоубийство".
Сейчас идет следствие, полиция устанавливает все обстоятельства.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.24
Покупка 37.24Продажа 37.8
-
EUR
Покупка 40.48Продажа 41.42
- Актуальное
- Важное