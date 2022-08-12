В Одессе нашли человека, который в соцсетях занимался антиукраинской агитацией
Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, что в Одессе нашли человека, который в соцсетях вел антиукраинскую агитацию
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Личность установлена, и уже проводятся следственные действия.
"Одесса. В ходе мониторинга одной из социальных сетей установлена особа, которая занималась антиукраинской агитацией, готовила и публиковала пророссийские посты в поддержку агрессии российской федерации против Украины", - написал Братчук.
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