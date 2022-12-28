Об этом сообщил вице-мэр Одессы Олег Брындак.

"Сегодня во исполнение решения Одесского городского совета начат демонтаж фигур Основателям Одессы, в народе известного как памятник Екатерине II", – сказал Бриндак.

После демонтажа Екатерину II перенесут в местный художественный музей.

"Таким образом, мы не только выполняем решения сессии, но и начинаем тяжелый, долгий, но необходимый процесс переосмысления собственной истории, освобождения от всех советских мифов", - добавил вице-мэр.

В конце сентября одесские депутаты провалили голосование за демонтаж памятника Екатерине II

В сентябре неизвестные расписали красной краской памятник Екатерине II и приравняли ее к президенту РФ Владимиру Путину.

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