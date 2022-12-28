В Одессе начали демонтаж памятника Екатерине II
Начат процесс демонтажа и переноса памятника Основателям Одессы, частью которого также является статуя русской императрицы Екатерины II
Об этом сообщил вице-мэр Одессы Олег Брындак.
"Сегодня во исполнение решения Одесского городского совета начат демонтаж фигур Основателям Одессы, в народе известного как памятник Екатерине II", – сказал Бриндак.
После демонтажа Екатерину II перенесут в местный художественный музей.
"Таким образом, мы не только выполняем решения сессии, но и начинаем тяжелый, долгий, но необходимый процесс переосмысления собственной истории, освобождения от всех советских мифов", - добавил вице-мэр.
- В конце сентября одесские депутаты провалили голосование за демонтаж памятника Екатерине II
- В сентябре неизвестные расписали красной краской памятник Екатерине II и приравняли ее к президенту РФ Владимиру Путину.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.85
Покупка 39.85Продажа 40.6
-
EUR
Покупка 41.4Продажа 42.5
- Актуальное
- Важное