В Одессе на улице застрелили мужчину, начата полицейская операция "Сирена"
3 августа во дворе многоэтажки в Одессе на улице Малиновского неизвестный выстрелил в мужчину
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Правонарушитель с места происшествия скрылся на автомобиле Mercedes серебристого цвета. От полученного ранения потерпевший скончался.
Для установления места нахождения и задержания злоумышленника в городе введена специальная полицейская операция "Сирена".
По факту умышленного убийства полицейские начали производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-розыскные мероприятия.
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