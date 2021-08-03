В Одессе на улице застрелили мужчину, начата полицейская операция "Сирена"

Об этом сообщает пресс-служба полиции.



Правонарушитель с места происшествия скрылся на автомобиле Mercedes серебристого цвета. От полученного ранения потерпевший скончался.



Для установления места нахождения и задержания злоумышленника в городе введена специальная полицейская операция "Сирена".



По факту умышленного убийства полицейские начали производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-розыскные мероприятия.

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