В Одессе на термометрах +8. На набережной все занято
Погода радует одесситов, поэтому в воскресенье, 6 февраля 2022 года, многие горожане решили насладиться долгожданным солнцем на Ланжероне.
Фотографии оттуда публикует местное агентство Украинская служба информации.
"В воскресенье, 6 февраля, в Одессу пришла настоящая весна – небо ясное, а на столбиках термометров +8", – отмечается в сообщении.
Многие одесситы решили провести выходной на побережье.
Но подъехать к Ланжерону сегодня оказалось очень тяжело – дороги и парковки заставлены машинами.
"Да и на самом берегу аншлаг - набережная и летние площадки кафе забиты людьми", - отмечает издание.
Одесса. Аркадия. 6 февраля 2022 года
При этом на Аркадии людей было меньше, продолжает Одесский курьер.
Там сейчас ремонтируют к новому сезону ночные клубы, которые со стороны "выглядят как после бомбежки". Видны "разбитые и разобранные деревянные конструкции и выступающие из воды опоры помостов".
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