В Одессе на термометрах +8. На набережной все занято

Фотографии оттуда публикует местное агентство Украинская служба информации.



"В воскресенье, 6 февраля, в Одессу пришла настоящая весна – небо ясное, а на столбиках термометров +8", – отмечается в сообщении.



Многие одесситы решили провести выходной на побережье.



Но подъехать к Ланжерону сегодня оказалось очень тяжело – дороги и парковки заставлены машинами.



"Да и на самом берегу аншлаг - набережная и летние площадки кафе забиты людьми", - отмечает издание.



Одесса. Аркадия. 6 февраля 2022 года







