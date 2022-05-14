В Одессе на пляж вынесло российскую морскую мину
Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко заявил, что на один из пляжей облцентра вынесло морскую мину россиян
Об этом он заявил в своем видеообращении в Telegram.
"Сегодня в результате шторма на побережье Одессы вынесло вражескую морскую мину. Не имея возможности обезвредить ее другим способом нашими саперами принято решение взорвать мину на месте", - сказал Марченко.
Глава ОВА сообщил, что подрыв запланирован на 15 мая.
"В очередной раз подчеркиваю и прошу граждан не передвигаться по пляжам. Это очень опасно для вашей жизни", - отметил он.
Марченко подчеркнул, что с начала суток в области все спокойно, обстрелов не было.
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