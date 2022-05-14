В Одессе на пляж вынесло российскую морскую мину

Об этом он заявил в своем видеообращении в Telegram.

"Сегодня в результате шторма на побережье Одессы вынесло вражескую морскую мину. Не имея возможности обезвредить ее другим способом нашими саперами принято решение взорвать мину на месте", - сказал Марченко.

Глава ОВА сообщил, что подрыв запланирован на 15 мая.

"В очередной раз подчеркиваю и прошу граждан не передвигаться по пляжам. Это очень опасно для вашей жизни", - отметил он.

Марченко подчеркнул, что с начала суток в области все спокойно, обстрелов не было.