В Одессе на онлайн-обсуждении проголосовали против переименования площади Льва Толстого

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Электронное общественное обсуждение по переименованию 39 объектов топонимики города завершилось 1 октября. За предложение переименовать площадь Льва Толстого в площадь Менделе Мойхер-Сфорима выступило 158 человек, против - 201.

Одесситы также выступили против переименования переулка Черпановых в Резервный: 111 голосов против, 105 - "за".

Несмотря на результаты голосования, окончательное решение об изменении названий будет принято депутатами горсовета на очередной сессии.

Справка. Менделе Мойхер-Сфорим – еврейский писатель, с 1861 года проживавший в Одессе. Был заведующим Первой Талмуд-Торой в городе.

Ефим и Мирон Черепановы – создатели первых паровозов в России.

Лев Толстой (1828 - 1910) - российский писатель.