В Одессе на онлайн-обсуждении проголосовали против переименования площади Льва Толстого
В Одессе завершилось онлайн-обсуждение переименования городских объектов - горожане выступили против смены названия площади Льва Толстого и переулка Черепановых
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Электронное общественное обсуждение по переименованию 39 объектов топонимики города завершилось 1 октября. За предложение переименовать площадь Льва Толстого в площадь Менделе Мойхер-Сфорима выступило 158 человек, против - 201.
Одесситы также выступили против переименования переулка Черпановых в Резервный: 111 голосов против, 105 - "за".
Несмотря на результаты голосования, окончательное решение об изменении названий будет принято депутатами горсовета на очередной сессии.
Справка. Менделе Мойхер-Сфорим – еврейский писатель, с 1861 года проживавший в Одессе. Был заведующим Первой Талмуд-Торой в городе.
Ефим и Мирон Черепановы – создатели первых паровозов в России.
Лев Толстой (1828 - 1910) - российский писатель.
- В мае стало известно, что в Одессе демонтируют памятник русскому писателю Льву Толстому.
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