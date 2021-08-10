В Одессе на месте массовых расстрелов НКВД нашли 6 новых ям с останками жертв

Об этом сообщил известный одесский историк-исследователь Александр Бабич на своей странице в Facebook.



"По 6 километра (Овидиопольского шоссе - ред.). На сегодня, 9 августа, выявлено 6 расстрельных ям. Ямы идут с интервалом в 1 метр и менее (безумная плотность). Залегание останков начинается с 1 метра 60 см. Ямы правильной формы. копались под количество осужденных к расстрелу накануне. Щуп показывает, что останки лежат в несколько слоев ", - отметил Бабич.



Как уточнил исследователь, стратиграфия показывает, что тела расстрелянных присыпали минимум на 20-30 см землей, а потом просто в яму начинали засыпать мусор. Затем свалку мусора навозилось слоями и заривнювалось, чтобы скрыть место расстрелов.



По словам Бабича, работа очень тяжелая: бульдозером снимают метр плотного строительного мусора, затем экскаватор аккуратно делает траншею, а потом уже лопатой и щупом проверяется дно на предмет наличия останков. Сразу после этого фиксируются края ямы, протоколируется все и закрывается. Максимальная уважение к убитых и всего, что может нам рассказать страшную историю этих сталинских преступлений.



"При такой плотности залегания непонятно даже, когда будет закончено эти работы. Но мы обязаны вернуть эти имена в историю города и перезахоронить их по-человечески", - подытожил историк-исследователь.



В комментариях к своему сообщению Александр ответил, что "тем, кто расстреливал в 1937 году было не менее 25 лет. Никто из них уже нет в живых".

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