В Одессе мужчина угрожал взорвать гранату в школе
В Одессе мужчина угрожал взорвать гранату на территории одной из местных школ
Об этом сообщает издание "Думская" .
Отмечается, что инцидент произошел в продуктовом магазине, который находится по адресу ул. Академика Королева, 96.
Как рассказывают очевидцы, зайдя в магазин фигурант кричал, что собирается взорвать 86-ю школу, которая находится недалеко от места инцидента.
Директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич уточнила, что человек с гранатой пришел на стадион 86-й школы, где проходил олимпийский урок, и угрожал детям устроить взрыв.
Правоохранителей вызвал один из присутствующих на спортивном мероприятии.
Однако, как установили взрывотехники, граната оказалась учебной.
Сейчас с задержанным работают следователи, выясняются все обстоятельства и причины инцидента.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.6
Покупка 26.6Продажа 26.83
-
EUR
Покупка 31.24Продажа 31.59
- Актуальное
- Важное