В Одессе мужчина угрожал взорвать гранату в школе

Об этом сообщает издание "Думская" .



Отмечается, что инцидент произошел в продуктовом магазине, который находится по адресу ул. Академика Королева, 96.



Как рассказывают очевидцы, зайдя в магазин фигурант кричал, что собирается взорвать 86-ю школу, которая находится недалеко от места инцидента.



Директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич уточнила, что человек с гранатой пришел на стадион 86-й школы, где проходил олимпийский урок, и угрожал детям устроить взрыв.



Правоохранителей вызвал один из присутствующих на спортивном мероприятии.



Однако, как установили взрывотехники, граната оказалась учебной.



Сейчас с задержанным работают следователи, выясняются все обстоятельства и причины инцидента.

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