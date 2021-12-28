Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество В Одессе мужчина с ножом напал на журналистов, поймавших его на продаже пиротехники детям

В Одессе мужчина с ножом напал на журналистов, поймавших его на продаже пиротехники детям

28 декабря, 2021 вторник
18:55
Общество

В Одессе, возле Нового рынка, местный продавец напал с ножом на съемочную группу одного из телеканалов после того, как журналисты поймали его на продаже пиротехники несовершеннолетним

Об этом сообщает "Думская".

По словам журналистки Томы Кириллюк, инцидент произошел во время того, как она снимала сюжет о предновогодних продажах пиротехники и о законопослушности продавцов. Когда камеры зафиксировали нарушения со стороны одного из продавцов (он продал петарды двум несовершеннолетним), девушка попросила мужчин объяснить свои действия.

"Продавцам это не понравилось, и они начали нам угрожать и бросаться. Мы отошли от агрессивных людей и вызвали полицию. А они начали быстро собирать товар и грузить его в подъехавшую машину", - рассказала журналистка.



По словам Кириллюк, после того, как она сообщила злоумышленникам о приезде полиции, один из продавцов бросился на съемочную группу с ножом, его задержали прохожие.


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
Одесса
Читайте также:
Сергій Джердж
27 декабря, 2021 понедельник
США и НАТО никогда не примут ультиматумов Кремля, - Джердж
Новий рік
26 декабря, 2021 воскресенье
Синоптик Наталка Диденко рассказала, какой будет погода на Новый год
28 декабря, 2021 вторник
Усик рассказал об удивительном поведении Джошуа перед чемпионским боем
Киев
-6
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.08
    Покупка 27.08
    Продажа 27.33
  • EUR
    Покупка 30.53
    Продажа 30.97
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, вторник
28 декабря
20:15
Эксклюзив
Кушнирук
У Коломойского уже есть определенные договоренности с РФ на случай ее вторжения в Украину, - экономист
19:49
В Раде зарегистрировали законопроект о добровольном военном учете для женщин
19:45
ГБР возбудило два уголовных производства против экс-заместителя Монастырского Гогилашвили
19:29
Связали, забрали вещи и в бессознательном состоянии бросили в лесополосе под Киевом: таксиста и его друга подозревают в убийстве врача с Ривненщины
19:21
Ирина Фриз
СБУ сообщила, что помощница Зеленского Мария Левченко не имеет допуска к гостайне – Ирина Фриз
19:21
Андрей Ярмоленко
"Вест Хэм" без Ярмоленко разгромил "Уотфорд" в АПЛ
19:15
"Еспресо. Выбор читателей 2021": подростки завершают голосование за любимую книгу
19:10
В 2014 году смогли москалям дать в рыло, - президент СК "Днепр-1" отозвался о России и украинских футболистах, играющих у агрессора
19:04
Герман Галущенко
Министр энергетики Галущенко: с начала отопительного сезона в Украину доставили более 1 млн тонн угля
18:55
Клуб АПЛ предложил 15 млн евро за 20-летнего украинца из "Шахтера"
18:48
Эксклюзив
"Возможно только по звонку из ОП": нардеп Осадчук заявил, что часть фракции "Голос" пошла на сотрудничество с властями Зеленского
18:28
В Грузии граждане старше 50 лет получат выплаты за прививки против COVID-19
18:15
Паршивец! Он вывел меня из себя, - экс-чемпион мира вспомнил, как не хотел биться с Усиком
18:10
"Еспресо. Выбор читателей 2021": дети завершают голосование за любимую книгу
18:09
Денисова подписала меморандум по противодействию торговле людьми
18:07
Эксклюзив
Рамзан Кадыров
Заявление Кадырова по Украине – это информационно-психологическая операция, - политолог Магда
18:05
"Попытка подавить свободу слова и стереть историю": США и Великобритания отреагировали на ликвидацию "Мемориала" в РФ
18:03
Журналисты показали размещение российских военных баз на оккупированном Донбассе: карта
17:47
сепар ООС
Оккупанты обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия украинские позиции вблизи Катериновки
17:39
Netflix
Netflix ответил на письмо Минкульта по изображению украинки в сериале "Эмили в Париже"
17:38
ЕС
ЕС выделит Украине €5 млн на усовершенствование подходов к ядерной безопасности
17:29
Цифра с шестью нулями и более 10 млн евро: в СК "Днепр-1" назвали цену за героя Евро-2020
17:26
карантин
Волынская и Запорожская области перейдут в "желтую" зону карантина с 30 декабря
17:14
Счета "е-Поддержка" в банках открыли 6,6 млн украинцев
17:12
РНБО
Заседание СНБО перенесли на 30 декабря
17:03
россия танк
Россияне отправляют на Донбасс снайперов, связистов и артиллеристов и завозят боевую технику, - разведка
17:02
Эксклюзив
Зоя Ярош
Общество хочет слышать, как мы будем защищаться, а не обвинения друг друга, - депутат Киевсовета о реакции Резникова на создание в столице штаба терробороны
17:02
Александр Лукашенко
Лукашенко получил звание "Коррупционер года-2021"
16:54
"Барселона" объявила о трансфере одноклубника Зинченко за 55 млн евро
16:41
Расхищали запчасти к военной бронетехнике: на Хмельнитчине СБУ заблокировала деятельность преступной группы
16:33
Документальный фильм "Национальная команда" выйдет в прокат к 30-летию первого официального матча сборной Украины по футболу
16:30
Правительство Японии разработало план сброса загрязненной воды из Фукусимы
16:30
Снегом накрыло 14 областей Украины: почти 1400 единиц спецтехники чистят дороги
16:07
В Киеве заработала услуга предоплаченной парковки
16:02
Порт Феодосия
Оккупационные власти Крыма заявили о передаче Керченского и Феодосийского портов в федеральную собственность РФ
16:01
Германия передаст ВСУ мобильный полевой госпиталь Role-2, - Резников
15:50
Кабмин выделил дополнительные 300 млн грн на зарплаты шахтерам
15:45
США выделили Украине около $25 млн, которые потратят на безопасность границ с Россией и Беларусью
15:43
Джошуа назвал условие, при котором позволит подраться Усику и Фьюри
14:59
корона
В Киеве обнаружили случаи заражения "Омикроном"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV