В Одессе мужчина с ножом напал на журналистов, поймавших его на продаже пиротехники детям
В Одессе, возле Нового рынка, местный продавец напал с ножом на съемочную группу одного из телеканалов после того, как журналисты поймали его на продаже пиротехники несовершеннолетним
Об этом сообщает "Думская".
По словам журналистки Томы Кириллюк, инцидент произошел во время того, как она снимала сюжет о предновогодних продажах пиротехники и о законопослушности продавцов. Когда камеры зафиксировали нарушения со стороны одного из продавцов (он продал петарды двум несовершеннолетним), девушка попросила мужчин объяснить свои действия.
"Продавцам это не понравилось, и они начали нам угрожать и бросаться. Мы отошли от агрессивных людей и вызвали полицию. А они начали быстро собирать товар и грузить его в подъехавшую машину", - рассказала журналистка.
По словам Кириллюк, после того, как она сообщила злоумышленникам о приезде полиции, один из продавцов бросился на съемочную группу с ножом, его задержали прохожие.
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