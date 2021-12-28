В Одессе мужчина с ножом напал на журналистов, поймавших его на продаже пиротехники детям

Об этом сообщает "Думская".



По словам журналистки Томы Кириллюк, инцидент произошел во время того, как она снимала сюжет о предновогодних продажах пиротехники и о законопослушности продавцов. Когда камеры зафиксировали нарушения со стороны одного из продавцов (он продал петарды двум несовершеннолетним), девушка попросила мужчин объяснить свои действия.



"Продавцам это не понравилось, и они начали нам угрожать и бросаться. Мы отошли от агрессивных людей и вызвали полицию. А они начали быстро собирать товар и грузить его в подъехавшую машину", - рассказала журналистка.







По словам Кириллюк, после того, как она сообщила злоумышленникам о приезде полиции, один из продавцов бросился на съемочную группу с ножом, его задержали прохожие.