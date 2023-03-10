В Одессе местные власти выселяют из помещения волонтерский центр, - депутат райсовета Шульц
Одесский облсовет выселяет волонтеров из помещения, чтобы сдавать его в аренду органам государственной власти
Об этом рассказала депутат Одесского райсовета и волонтер Валентина Шульц в эфире Еспресо.
"В Одессе хотят закрыть волонтерский центр, расположенный на площади Деревянко, 1. Одесский облсовет принял решение выселить волонтеров. Они должны до 1 апреля выехать из помещения", - подчеркнула она.
По словам депутата райсовета, в волонтерском центре плетут маскировочные сетки для украинских военных. С 26 февраля 2022 года было произведено более 45 тыс. квадратных метров сеток.
Валентина Шульц отметила, что волонтеров выселяют потому, что облсовет собирается сдавать помещение в аренду органам госвласти. Она добавила, что волонтеры находятся в холле предприятия, поэтому не будут мешать государственным властям.
Депутат отметила, что волонтеры платят за аренду помещения, но из-за военного положения договор заключали о хранении материальных ценностей.
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