В Одессе массовые проблемы с электроэнергией и водоснабжением: произошла авария
Вечером среды, 2 августа, жители Одессы столкнулись с проблемами с электроэнергией и водоснабжением
Об этом сообщает официальный телеграм-канал Одессы.
Без света на время остались клиенты, проживающие в Приморском, Киевском районах Одессы и в Одесском районе области.
"2 августа в 19:11 произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций Одессы. Мы уже работаем над устранением аварии", - говорится в сообщении.
Из-за аварийного отключения энергоснабжения были обесточены некоторые объекты "Инфоксводоканала". Именно поэтому жители Киевского района и части Хаджибейского районов могут наблюдать временное отсутствие или пониженное давление водоснабжения.
Работа насосных станций уже восстановлена, а давление в сети будет нормализовано в течение ближайшего часа.
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