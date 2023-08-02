В Одессе массовые проблемы с электроэнергией и водоснабжением: произошла авария

Об этом сообщает официальный телеграм-канал Одессы.

Без света на время остались клиенты, проживающие в Приморском, Киевском районах Одессы и в Одесском районе области.

"2 августа в 19:11 произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций Одессы. Мы уже работаем над устранением аварии", - говорится в сообщении.

Из-за аварийного отключения энергоснабжения были обесточены некоторые объекты "Инфоксводоканала". Именно поэтому жители Киевского района и части Хаджибейского районов могут наблюдать временное отсутствие или пониженное давление водоснабжения.

Работа насосных станций уже восстановлена, а давление в сети будет нормализовано в течение ближайшего часа.