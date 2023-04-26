В Одессе из-за неосторожного курения в пожаре погибли 2 человека, спасены 8 детей

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Утром 26 апреля спасателям поступило сообщение о пожаре в Малиновском районе Одессы. Возгорание возникло в квартире на первом этаже 5-этажного жилого дома.

Во время ликвидации пожара спасатели демонтировали решетку на окне и спасли из задымленной соседней квартиры 3-х детей (2012, 2019 и 2010 г.р.). Сейчас с ними работают психологи ГСЧС.

С верхних этажей жилого дома также были эвакуированы 7 человек, в том числе 5 детей.

Обнаружены тела 2-х граждан 1990 и 1993 годов рождения. По предварительной информации, пожар произошел по неосторожности погибших во время курения.

От ГСЧС Одессы было привлечено 28 спасателей и 6 единиц техники.