В Одессе из-за неосторожного курения в пожаре погибли 2 человека, спасены 8 детей
В среду, 26 апреля, в результате пожара в Одессе погибли 2 человека, удалось спасти 8 детей
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Утром 26 апреля спасателям поступило сообщение о пожаре в Малиновском районе Одессы. Возгорание возникло в квартире на первом этаже 5-этажного жилого дома.
Во время ликвидации пожара спасатели демонтировали решетку на окне и спасли из задымленной соседней квартиры 3-х детей (2012, 2019 и 2010 г.р.). Сейчас с ними работают психологи ГСЧС.
С верхних этажей жилого дома также были эвакуированы 7 человек, в том числе 5 детей.
Обнаружены тела 2-х граждан 1990 и 1993 годов рождения. По предварительной информации, пожар произошел по неосторожности погибших во время курения.
От ГСЧС Одессы было привлечено 28 спасателей и 6 единиц техники.
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