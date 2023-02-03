В Одессе из-за аварии обесточены 4 района
Временно обесточены Суворовский, Малиновский и Приморский районы Одессы и часть Одесского района
Об этом сообщает ДТЭК "Одесские электросети".
"В связи с масштабной аварией на подстанции НЭК Укрэнерго временно обесточены Суворовский, Малиновский и Приморский районы Одессы и часть Одесского района. Обесточены объекты критической инфраструктуры, промышленность и бытовые клиенты", - говорится в сообщении.
Энергетики устраняют аварию. Электроснабжение будет возобновлено после завершения работ.
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