В Одессе из-за аварии обесточены 4 района

Об этом сообщает ДТЭК "Одесские электросети".

"В связи с масштабной аварией на подстанции НЭК Укрэнерго временно обесточены Суворовский, Малиновский и Приморский районы Одессы и часть Одесского района. Обесточены объекты критической инфраструктуры, промышленность и бытовые клиенты", - говорится в сообщении.

Энергетики устраняют аварию. Электроснабжение будет возобновлено после завершения работ.