В Одессе из Пункта несокрушимости пытались утащить генератор
В Одессе неизвестные избили коммунальщика, не давшего им украсть генератор из Пункта несокрушимости
Об этом говорится в сообщении пресс-службы горсовета.
"В городской клинической больнице №1 находится Федор Топов, старший мастер второго участка ЖКС "Порто-Франковский". Его избили неизвестные, когда он не дал украсть генератор, работавший в одном из городских Пунктов несокрушимости. В больницу он попал с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга", - рассказали в мэрии и добавили, что состояние пострадавшего стабильное, он понемногу поправляется.
- 22 ноября президент Владимир Зеленский объявил о старте нового проекта поддержки людей – Пункты несокрушимости. Это места, где будет постоянно электричество, мобильная связь, интернет, тепло, вода, лекарства. Сайт Пунктов несокрушимости .
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