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В Одессе и Одесском районе без света остаются полмиллиона абонентов

4 февраля, 2023 суббота
18:07
Общество

В Одесской области из-за масштабной аварии на подстанции без света остались почти 500 тыс. абонентов

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Максим Марченко.

"На одном из энергетических объектов НЭК "Укрэнерго" возникла серьезная авария, повлекшая за собой пожар. Из-за этого практически полностью был обесточен Одесский район и город Одесса. По состоянию на данный момент света нет почти у 500 тыс. абонентов. Нами были приняты экстренные меры для ликвидации последствий аварии и возобновления работы энергосистемы. Провел разговор с премьер-министром Украины и руководством Офиса президента", - написал Марченко.

В частности, по его словам, в Одессу срочно командированы министр энергетики и глава Укрэнерго. С их участием состоялось срочное заседание оперативного штаба по ликвидации аварии и подаче электроэнергии потребителям. Привлечены все службы и средства.

Кроме того, Марченко добавил, что повреждения комплексные и очень тяжелые, поэтому делать прогнозы о завершении ремонта пока рано. Теплоснабжение, водоотвод и водоснабжение работают в штатном режиме.

"По просьбе военной администрации и при содействии руководства государства в Одесскую область в течение суток будет доставлено определенное количество генераторов, которые есть в наличии не только у Министерства энергетики, но и у ГСЧС, и будут задействованы для подключения критической инфраструктуры. Первые генераторы ждем уже сегодня вечером", – отметил начальник ОВА.

  • 3 февраля сообщалось, что в Одессе из-за аварии обесточены 4 района: Суворовский, Малиновский и Приморский районы Одессы и часть Одесского района.
  • В связи со сложной ситуацией, которая сложилась в Одесской области в результате аварии на одной из высоковольтных подстанций, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил в течение суток завезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии у Министерства энергетики.
Украина
Одесса
Одещина
Енергия
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