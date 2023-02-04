В Одессе и Одесском районе без света остаются полмиллиона абонентов

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Максим Марченко.

"На одном из энергетических объектов НЭК "Укрэнерго" возникла серьезная авария, повлекшая за собой пожар. Из-за этого практически полностью был обесточен Одесский район и город Одесса. По состоянию на данный момент света нет почти у 500 тыс. абонентов. Нами были приняты экстренные меры для ликвидации последствий аварии и возобновления работы энергосистемы. Провел разговор с премьер-министром Украины и руководством Офиса президента", - написал Марченко.

В частности, по его словам, в Одессу срочно командированы министр энергетики и глава Укрэнерго. С их участием состоялось срочное заседание оперативного штаба по ликвидации аварии и подаче электроэнергии потребителям. Привлечены все службы и средства.

Кроме того, Марченко добавил, что повреждения комплексные и очень тяжелые, поэтому делать прогнозы о завершении ремонта пока рано. Теплоснабжение, водоотвод и водоснабжение работают в штатном режиме.

"По просьбе военной администрации и при содействии руководства государства в Одесскую область в течение суток будет доставлено определенное количество генераторов, которые есть в наличии не только у Министерства энергетики, но и у ГСЧС, и будут задействованы для подключения критической инфраструктуры. Первые генераторы ждем уже сегодня вечером", – отметил начальник ОВА.