В Одессе и области объявили штормовое предупреждение: советуют максимально ограничить передвижение
В среду, 21 июня, в Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение
Об этом сообщает официальный телеграмм-канал Одессы.
Вечером среды, 21 июня, в Одессе и области ожидается гроза – штормовое предупреждение. Ожидается шквал 15-20 м/с.
"Одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. возможное падение ветвей и кабелей", - говорится в сообщении.
Ненастье сохранится до конца дня.
- В четверг, 22 июня, на территории Украины прогнозируют жаркую погоду , однако в западных областях ожидаются дожди с грозами.
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