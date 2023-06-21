Об этом сообщает официальный телеграмм-канал Одессы.

Вечером среды, 21 июня, в Одессе и области ожидается гроза – штормовое предупреждение. Ожидается шквал 15-20 м/с.

"Одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. возможное падение ветвей и кабелей", - говорится в сообщении.

Ненастье сохранится до конца дня.