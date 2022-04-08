В Одессе и области 9 апреля начнется длительный комендантский час

Об этом сообщил представитель областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.



"Распоряжением Начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко введен на территории Одессы и Одесской области комендантский час с 21 часа 00 минут 9 апреля 2022 до 06 часов 00 минут 11 апреля 2022 года", - написал спикер.



Он напомнил, что запрещено пребывание людей на улицах и других общественных местах без специальных пропусков и удостоверений.



"Обращаюсь с просьбой к одесситам и жителям области с пониманием отнестись к введенным ограничениям и не нарушать их. Такие меры необходимы, в первую очередь, для Вашей безопасности, что тем самым сохранит Вашу жизнь, потому что последствия могут быть роковыми", - цитирует представитель Марченко .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb