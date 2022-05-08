В Одессе и Николаеве раздались взрывы

Об этом сообщили в приложении "Тревога".

Подробной информации о взрывах пока нет. В этих регионах не объявлялась воздушная тревога.

Граждан призывают быть осторожными.

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