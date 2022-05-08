В Одессе и Николаеве раздались взрывы
В ночь с 7 на 8 мая в Николаеве и Одессе раздались взрывы
Об этом сообщили в приложении "Тревога".
Подробной информации о взрывах пока нет. В этих регионах не объявлялась воздушная тревога.
Граждан призывают быть осторожными.
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